காதலில் விழுந்த அனு இம்மானுவேல்? அட, இந்த நடிகரின் தம்பியாச்சே இவரு!

சென்னை : பிரபல நடிகர் ஒருவருடன் நடிகை அனு இம்மானுவேல் டேட்டிங் சென்று வருவதாக கிசுகிசுக்கப்பட்டு வருகிறது.

தமிழ் சினிமா உலகில் வளர்ந்து வரும் இளம் நடிகைகளில் அனு இம்மானுவேலும் ஒருவர்.

அமெரிக்காவில் டெக்சாஸ் மாகாணத்தில் பிறந்த இவர் இந்தியாவில் பள்ளிப் படிப்பு படித்துக் கொண்டிருந்த போதே இவருக்கு சினிமாவில் நடிக்க வாய்ப்பு வந்ததை அடுத்து, சுவப்னா சஞ்சரி படத்தில் குழந்தை நட்சத்திரமாக அறிமுகமானார்.

சம்பளம் அதிகம் கேட்ட அனிருத்... தட்டி உட்கார வைத்த லைகா... சீனில் வந்த ஏஆர் ரஹ்மான்…

English summary

It has been rumoured that Anu Emmanuel and Allu Sirish have been in a relationship. As per the actress, though, the rumour is pure fiction. In her latest interview,