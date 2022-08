தென்னிந்திய படங்களில் கதை தான் ஹீரோ..ஆனால்,பாலிவிட்டில்? அனுபம் கெர் நச் பதில்!

மும்பை : தென்னிந்திய திரைப்படங்கள் தொடர்ந்து வெற்றி பெற முக்கிய காரணமே அங்கு கதைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகிறது என முன்னணி நடிகர் அனுபம் கெர் தெரிவித்துள்ளார்.

சிறந்த குணச்சித்திர நடிகர் எனப் பெயர் பெற்ற அனுபர் கெர், இந்தியில் 500க்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்களில் வில்லனாகவும், நகைச்சுவை நடிகராகவும் நடித்துள்ளார்.

இவரது நடிப்பு திறமையைப் பாராட்டி, அவருக்கு பத்ம ஸ்ரீ, பத்மபூஷண் ஆகிய விருதுகளை வழங்கி மத்திய அரசு கௌரவித்துள்ளது. இவர் இந்தியத் திரைப்பட மற்றும் தொலைக்காட்சி கல்வி நிறுவனத்தின் தலைவராகவும் இருந்து வருகிறார்.

Anupam Kher has now commented on the Bollywood vs South films debate. He spoke about why films from the South are doing better than Hindi films.