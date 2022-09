மலேஷியாவில் ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் இசை நிகழ்ச்சி..10,000 அடி..உயிரை பணயம் வைத்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்

கோலாலம்பூர்: ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் இசை நிகழ்ச்சிக்கு உலகெங்கும் எப்போதும் ரசிகர்களிடையே வரவேற்பு உண்டு.

ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் சமீப காலமாக ஏராளமான படங்களுக்கு இசையமைக்கிறார். பொது நிகழ்ச்சிகளில் அதிகம் கலந்துக்கொள்கிறார்.

ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் 7 ஆண்டுகள் கழித்து மலேஷியாவில் இசை நிகழ்ச்சி நடத்துவதால் அதை உயிரைப் பணையம் வைத்து வித்தியாசமாக விளம்பரப்படுத்தியுள்ளார் நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்.

“மனம் பொறுக்கவில்லை; மலேசியா வந்துவிட்டேன்”: துன் சாமிவேலுவுக்கு கண்ணீர் அஞ்சலி செலுத்திய வைரமுத்து

English summary

A.R.Rahman's musical performances are always well-received by fans all over the world. A.R.Rahman has been composing music for many films in recent times. He attends a lot of public functions. A.R.Rahman is performing a concert in Malaysia after 7 years, so the organizer has risked his life and promoted it differently.