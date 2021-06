அரண்மனை கிளி சீரியல் ஏன் நிறுத்துனாங்கன்னு தெரியுமா? ...இது தான் காரணமாம்

சென்னை : பல விதங்களில் சுவாரஸ்யமான, வித்தியாசமான நிகழ்ச்சிகளை வழங்குவதில் முன்னணியில் இருப்பது விஜய் டிவி. விஜய் டிவி.,யில் ஒளிபரப்பப்படும் சீரியல்கள் பலரிடமும் பிரபலமாக இருந்து வருகிறது.

இதில் புகழ்பெற்ற சீரியல்களில் ஒன்றாக இருந்தது அரண்மனைக்கிளி சீரியல். வழக்கமான பணக்கார மாமியார், ஏழை மருமகள் கதை தான் என்றாலும் அதை வித்தியாசமாக கதைக்களத்துடன் சொல்லி இருப்பார்கள்.

English summary

Aranmanai Kili serial was discontinued in the middle last year, and since then, though it was confirmed to be due to COVID reasons