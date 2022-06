மோமோஸ் பிளேட்டால் வந்த வினை.. ட்ரோல் செய்த நெட்டிசனை கெட்ட வார்த்தையால் திட்டிய அர்ஜுன் கபூர்!

மும்பை: வலிமை படத் தயாரிப்பாளரான போனி கபூரின் மகன் அர்ஜுன் கபூர் பாலிவுட்டின் இளம் நாயகனாக வலம் வருகிறார்.

நல்லா கொழு கொழுன்னு இருந்த அர்ஜுன் கபூரை தொடர்ந்து நெட்டிசன்கள் ட்ரோல் செய்து வந்த நிலையில், சமீபத்தில் வொர்க்கவுட் எல்லாம் செய்து செம ஃபிட்டாக மாறிய டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் போட்டோக்களை ஷேர் செய்திருந்தார்.

இந்நிலையில், தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் மோமோஸ் பிளேட் உடன் அர்ஜுன் கபூர் போட்ட ஒரு போஸ்ட்டை பார்த்து விட்டு நெட்டிசன் ஒருவர் போட்ட மோசமான கமெண்ட் அர்ஜுன் கபூரை ஆத்திரத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

என்னம்மா லிஸ்ட் நீளமா போகுது...4வது காதலரை அறிமுகம் செய்த எமி ஜாக்சன்

English summary

Arjun Kapoor slammed netizen for hatred comment over he shares a photo with momos plate recently. He also lose his wait after 15 months of heavy workout stuns his fans.