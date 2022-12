வாரிசு பிரச்சனை முடிவுக்கு வரும்... ஆர்ட் டைரக்டர் வீராசமர் விளக்கம்!

சென்னை : வாரிசு திரைப்படம் எந்தவிதமான பிரச்சனையும் இல்லாமல் சுமூகமாக வெளியாகும் என ஆர்ட் டைரக்டர் வீராசமர் தெரிவித்துள்ளார்.

ஆர்ட் டைரக்டர் வீராசமர் பரத் நடித்த காதல் திரைப்படத்தில் ஆர்ட் டைரக்டராக சினிமாவில் தனது பயணத்தை தொடங்கினார். அந்த படத்திலேயே டிரைவராக ஒரு சிறிய ரோலில் நடித்து நடிகராகவும் மாறினார்.

அந்த திரைப்படத்தைதொடர்ந்து வெயில், பூ, பாண்டி, முத்துக்கு முத்தாக, வேலாயுதம், கொம்பன், நம்ம வீட்டுப்பிள்ளை உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்துள்ளார்.மேலும், யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர், பயணம் என்ற வெப் தொடரில் நடித்துள்ளார்.

தீ தளபதி.. பெயரை கேட்டாலே சும்மா அதிருதே.. வாரிசு செகண்ட் சிங்கிள் எப்போ ரிலீஸ் தெரியுமா?

English summary

Veerasamar is an Indian art director and actor who has appeared in Tamil language films. Veerasamar said that the Varisu problem will end soon