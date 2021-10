ஆர்யான் கானுக்கு ஜாமின் கிடைக்குமா... ட்விட்டரில் டிரெண்டிங் ஆன ஹாஷ்டேக்

மும்பை : ஷாருக்கானின் மூத்த மகன் ஆர்யான் கான், போதைப் பொருள் பயன்படுத்திய வழக்கில் தேசிய போதைப் பொருள் தடுப்புப் பிரிவு போலீசாரால் அக்டோபர் 1 ம் தேதி கைது செய்யப்பட்டார்.

ப்பா... இத்தனை கோடிகளா.. முதல் 3 நாட்களில் டாக்டர் படத்தின் வசூல் எவ்வளவு தெரியுமா!

மும்பையில் இருந்து கோவா சென்ற சொகுசு கப்பலில் பிரபலங்கள், திரை நட்சத்திரங்களின் பிள்ளைகள் கலந்து கொண்ட பார்ட்டி நடந்தது. இதில் நுழைவுக் கட்டணமே லட்சங்களில் கட்ட வேண்டும். இந்த பார்ட்டியில் தடை செய்யப்பட்ட போதை பொருட்கள் பயன்படுத்தப்பட்டது போலீசார் நடத்திய சோதனையில் கண்டறியப்பட்டது.

English summary

shahrukh khan's son aryan khan bail plea hearing will held on tomorrow. because of this aryan khan bail hasrag become trending in twitter. another set of netizens create no bail only jail hastag and make it trending for oppose aryan's bail.