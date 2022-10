மீண்டும் ஆரம்பித்த அசீம்..ஏய் நீ பெண்ணா? என கேள்வி? கடுப்பான தனலட்சுமி

பிக் பாஸ் வீட்டில் கடந்த வாரம் பெரும் புயலை கிளப்பிய அசீம் மீண்டும் பிரச்சினை ஆரம்பித்துள்ளார்.

கடந்த வாரம் பெண் போட்டியாளர்களை வாடி போடி என்று பேசி அதிகமான ரெட் கார்டுகளை வாங்கி மன்னிப்பு கேட்டார் அசீம்.

அதன் பின் ஓரிரு நாட்கள் அமைதியாக இருந்த அவர் மீண்டும் தனது சுய ரூபத்தை காட்ட ஆரம்பித்துள்ளார். இன்று மீண்டும் தனலட்சுமியை கண்டபடி பேசினார்.

வாத்தியை தொடர்ந்து கேப்டன் மில்லருக்கு வந்த சிக்கல்… தனுஷின் முடிவுக்காக காத்திருக்கும் படக்குழு

English summary

Aseem, who created a big storm in the Bigg Boss house last week, has started trouble again. Last week, Aseem apologized for receiving too many red cards by calling the female contestants 'vadi Podi'. After that he was quiet for a couple of days and started showing his self again. He spoke as if he had seen Dhanalakshmi again today.