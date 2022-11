மீண்டும் ஆரம்பிக்கும் அசீம்..தனலட்சுமியுடன் மோதல்..அமைதியிழக்கும் ஹவுஸ்மேட்ஸ்

பிக்பாஸ் வீட்டில் அதிகமாக ஆட்டம்போட்டு அதிகமாக வாங்கிக்கட்டிக்கொண்டவர் அசீம்.

அப்பப்ப அமைதியாக இருந்தாலும் அவரால் அவரது இயல்பான நடத்தையை கொண்டுவர முடியவில்லை.

டிவி டிபேட் டாஸ்க்கில் அசீம் தனலட்சுமி மீண்டும் மோதிக்கொண்டார்கள். இருவரும் கத்தி சண்டைப்போடுவதால் பிக்பாஸ் வீடே அமையற்று இருக்கிறது.

பிக்பாஸ் வீட்டில் போட்டியாளர்கள் டாஸ்க்கில் மோதிக்கொள்வது சகஜம். இதில் அசீம் மீண்டும் தனது சுயரூபத்தை ஆரம்பித்துள்ளதாக தெரிகிறது.

ஆசீம் சண்டை போடுவார்..விக்ரமன் நியாயத்தை கேட்பார்..சத்தமே இல்லாமல் சண்டையை மூட்டிவிட்ட பிக்பாஸ்!

English summary

Aseem is the one who played more and bought more in the Bigg Boss house. Even though was calm, he bring his normal behavior. Aseem Dhanalakshmi clashed again in the TV debate task. The Bigg Boss house is in chaos as both of them are shouting and fighting.