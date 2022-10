விரைவில் திரைக்கு வரும் அசோக் செல்வனின் நித்தம் ஒரு வானம்.. ஜோஷ் ஆப் உடன் கைகோர்த்த படக்குழு!

சென்னை: இயக்குநர் ரா. கார்த்திக் இயக்கத்தில் அசோக் செல்வன், ரிது வர்மா, அபர்ணா பாலமுரளி மற்றும் சிவாத்மிகா நடிப்பில் உருவாகி உள்ள அழகிய காதல் படமான நித்தம் ஒரு வானம் விரைவில் திரைக்கு வர உள்ளது.

ஓ மை கடவுளே, தீனி என தொடர்ந்து வித்தியாசமான படங்களில் நடித்து ரசிகர்களை வெகுவாக கவர்ந்து வருகிறார் அசோக் செல்வன்.

சமீபத்தில் வெளியான நித்தம் ஒரு வானம் படத்தின் டீசர் ரசிகர்களை வெகுவாக கவர்ந்த நிலையில், படத்தின் புரமோஷனுக்காக ஜோஷ் ஆப் உடன் படக்குழு கைகோர்த்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

