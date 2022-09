பொன்னியின் செல்வன் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் இந்தி படத்துக்கு ப்ரோமோஷன் செய்த விக்ரம்!

சென்னை: மணிரத்னம் இயக்கியுள்ள பொன்னியின் செல்வன் திரைப்படம் நாளை (செப் 30) திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

இதனை முன்னிட்டு பொன்னியின் செல்வன் படக்குழுவினர் இன்று சென்னையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர்.

பொன்னியின் செல்வன் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் பேசிய விக்ரம், இந்தியில் நாளை வெளியாகும் படத்துக்கு ஆதரவாக பேசியுள்ளார்.

