அட்ரஸ் படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் அப்டேட்!.. படக்குழு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு

சென்னை: அதர்வா, பூஜா ஜவ்வேரி, இசக்கி பரத் நடிப்பில் உருவாகி வரும் திரைப்படம் அட்ரஸ்.

இந்த படத்தை இராஜமோகன் இயக்குகிறார், கிரிஷ் கோபாலகிருஷ்ணன் இசை அமைக்கிறார்.

உண்மை சம்பவங்களை அடிப்படையாக கொண்டு இந்த திரைப்படம் தயாராகி வருகிறது.

English summary

Atharva is going to act in next movie and the movie name is Address with Pooja Javeri.