ஒரு மெத்தை பஞ்சை ஒரு தலையணையில் அடைத்து தைத்துள்ளீர்கள்..’சர்தார்’ மூவியை விமர்சித்த ஆஸி எழுத்தாளர்

சென்னை: சர்தார் திரைப்படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைந்ததை தொடர்ந்து நேற்று அந்தப் படக் குழுவினர் சக்சஸ் மீட் வைத்திருந்தார்கள்.

அந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் சர்தார் திரைப்படத்தின் இரண்டாம் பாகம் எடுக்கப் போவதாக அறிவித்துள்ளனர்.

அந்த நிகழ்ச்சியில் இயக்குநர் பி.எஸ்.மித்ரன் பேசுகையில் ஆஸ்திரேலிய எழுத்தாளர் ஒருவர் பாராட்டிய விதம் பற்றி கூறியிருக்கிறார்.

English summary

Sardar Movie Success Meet: The film crew held a success meet yesterday following the massive success of Sardar. In that press conference they have announced that they are going to make the second part of Sardar. Director PS Mithran spoke about the way an Australian writer praised him in that program.