ஐமேக்ஸ், 3-டி தொழில் நுட்பத்தில் மீண்டும் வெளியான அவ்தார் மூவி..பார்க்க தவறியவர்களுக்கு வாய்ப்பு

ஹாலிவுட் திரையுலகில் மிகப்பெரிய வீச்சை ஏற்படுத்திய ஜேம்ஸ் கேமரூனின் அவ்தார் படம் மீண்டும் திரைக்கு வந்துள்ளது.

செப் 23 அன்று அவ்தார் படம் ஹைமேக்ஸ் மற்றும் 3 டி தொழில் நுட்பத்தில் மீண்டும் வெளியாகியுள்ளது. தியேட்டரில் கடந்த முறை பார்க்காதவர்கள் பார்க்கலாம்.

புதிய தொழில் நுட்பத்தில் வந்துள்ள அவ்தார் படம் அனைத்து தியேட்டர்களிலும் வெளியாகியுள்ளது. இதை முன்னர் சாதாரணமாக பார்த்தவர்கள் தற்போது உயரிய தொழி நுட்பத்தில் பார்த்து ரசிக்கலாம்.

அடேங்கப்பா 150 கோடியா.. இந்தியன் 2 படத்துக்காக இந்தியாவிலேயே அதிக சம்பளம் வாங்கப் போறாரா கமல்?

English summary

James Cameron's Avatar, which made a huge splash in the Hollywood film industry, is back on the screen. On Sep 23, Avtaar is re-released in Hi-Max and 3D technology. Those who haven't seen it last time in the theatre can watch it. Avtaar movie which has come in new technology has been released in all theatres. Those who used to watch it casually can now enjoy watching it in high-tech.