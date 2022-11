அமுதவாணனிடம் கத்தியை காட்டி மிரட்டிய ஆயிஷா..ராஜா ராணி டாஸ்க்கில் கலாட்டா

ராஜா-ராணி டாஸ்க்கில் அருங்காட்சியகத்தில் பொருட்களை திருடுவதில் ஏற்பட்ட கலாட்டா பெரிதாகிக்கொண்டே போகிறது.

அரசர் ஒன்றுக்கும் லாயக்கில்லாதவராக இருப்பதால் வீட்டுக்குள் தளபதி அசீம் ஆட்டம் அதிகமானதால் வீட்டிலுள்ள சேவகர்கள் கொந்தளிப்பில் உள்ளனர்.

இந்த கலாட்டாவில் ஆயிஷா அமுதவாணனை கத்தியை காட்டி மிரட்டினார்.

அப்படித்தான் ஒருமையில் திட்டுவேன்.. அனைவரிடமும் எகிறிய அசீம்.. வாத்தி ரெய்டு நடத்திய பிக் பாஸ்!

English summary

In the king-queen task of stealing items from the museum, the commotion escalates. The servants in the house are in turmoil due to the fact that the king is worthless and the commander Aseem's torture is increasing in the house. Ayesha threatened Amudavanan with a knife in this brawl.