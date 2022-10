அடுத்த பாயாசம் ஆயிஷாவுக்குத்தான்.. கமலையே எதிர்த்து பேசுவதா.. ஜிபி முத்து போல கிளம்ப வேண்டியதுதான்!

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் அசீமே கமல் சார் முன்னாடி அடக்கி வாசித்து வரும் நிலையில், ஆயிஷா கடைசி வரை காட்டிய ஆட்டிட்டியூட்டும் மீண்டும் ஷெரினாவுடன் மலையாளத்தில் பேசியதும் ரசிகர்களை அப்செட் ஆக்கி உள்ளது.

அடுத்த வாரம் நாமினேஷனில் சிக்கினாலும் சரி சிக்கவில்லை என்றாலும் சரி வெளியேற ரெடியாகிடுமா ஆயிஷா என நெட்டிசன்கள் திட்டித் தீர்த்து வருகின்றனர்.

ஜிபி முத்து போல ஆயிஷாவும் விரைவில் வாக்கவுட் செய்ய அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளதாக பிக் பாஸ் ரசிகர்கள் #Ayesha ஹாஷ்டேக்கை டிரெண்ட் செய்து வருகின்றனர்.

அசல் கோலார் வெளியேற்றம்.. எல்லாம் என்னால தான என பாத்ரூமில் அழுது புலம்பிய நிவாஷினி!

English summary

Ayesha will evict or walkout from Bigg Boss Tamil 6 house next week, fans predictions for this reason. Bigg Boss fans upsets over Ayesha's over attitude against show host Kamal Haasan in Sunday episode.