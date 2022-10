“அந்த ஒரு பாட்டு போதும்”… பொன்னின் செல்வன் ரசிகர்களை வம்பிழுத்த டோலிவுட் பாகுபலியன்ஸ்

சென்னை: தமிழில் மிகப் பிரம்மாண்டமாக உருவாகியுள்ள 'பொன்னியின் செல்வன்' திரைப்படம் நேற்று (செப் 30) திரையரங்குகளில் வெளியானது.

மணிரத்னம் இயக்கியுள்ள பொன்னியின் செல்வன் படத்துக்கு ரசிகர்களிடம் சிறப்பான வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது.

இந்நிலையில், பொன்னியின் செல்வன் படத்தை பாகுபலி பட ரசிகர்கள் ட்ரோல் செய்து வருகின்றனர்.

வலிமை, பீஸ்ட் வசூலை முதல் நாளில் முறியடிக்க முடியாத பொன்னியின் செல்வன்.. ஆனால், ட்விஸ்ட் இருக்கு!

English summary

Mani Ratnam directed Ponniyin Selvan was released in theaters yesterday. This film has received a good response from the fans. In this case, the fans are trolling by comparing Baahubali which was released in Telugu and directed by Rajamouli