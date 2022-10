2வது திருமண சர்ச்சை.. என்ன கிளாரிஃபிகேஷன் கொடுக்கிறதுன்னே தெரியல.. பப்லு பரபரப்பு பேச்சு!

சென்னை: சீனியர் நடிகர் பப்லு மலேசியாவை சேர்ந்த பெண்ணை இரண்டாவதாக திருமணம் செய்து கொண்டதாக பரபரப்பு தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

இந்நிலையில், ஒன் இந்தியா தமிழ் பிலிமிபீட் நிருபர் நடிகர் பப்லுவுக்கு போன் செய்து விளக்கம் கேட்டார்.

அப்போது, தனது இரண்டாவது திருமண சர்ச்சைக்குறித்து நடிகர் பப்லு என்கிற பிரித்விராஜ் என்ன சொன்னார் என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்ப்போம்..

English summary

Babloo Prithiveeraj opens up about his second marriage controversy via phone call. Popular movie and serial actor Babloo second marriage buzz and Malaysia girl photo trending in social media over this issue.