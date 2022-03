பாத்ரூமில் படு ரொமான்ஸ்.. பிக் பாஸ் வின்னருடன் ஜோடி சேர்ந்த பேச்சுலர் ஹீரோயின்.. செம டைட்டில்!

சென்னை: நடிகர் ஜிவி பிரகாஷின் பேச்சுலர் படம் மூலம் ஒட்டுமொத்த கோலிவுட் ரசிகர்களின் தூக்கத்தை கெடுத்த நடிகை திவ்யபாரதி அடுத்ததாக பிக் பாஸ் டைட்டில் வின்னருடன் ஜோடி சேர்ந்துள்ளார்.

வேலன் படத்தின் மூலம் ஹீரோவாக அறிமுகமானவர் முகேன் ராவ். கடந்த பிக் பாஸ் சீசன் 3ல் டைட்டிலை தட்டித் தூக்கியவர் இவர் தான்.

இவரது புதிய படத்தில் தான் நடிகை திவ்யபாரதி இவருக்கு ஜோடியாக நடித்து வருகிறார். அதன் படு ரொமான்டிக்கான ஃபர்ஸ்ட் லுக் தற்போது வெளியாகி உள்ளது.

இனிய நண்பர் தமிழக முதலமைச்சருக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்து... வாழ்த்து தெரிவித்த சூப்பர்ஸ்டார்

English summary

Bachelor actress Divyabharathi joins with Bigg Boss Title Winner Mugen Rao for her next movie first look out now, it is titled Madhil Mel Kaadhal.