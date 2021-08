தயவு செஞ்சு தூங்கும் போது அத மட்டும் பண்ணிடாதீங்க.. ரசிகர்களுக்கு ரெக்வஸ்ட் வைத்த பாலாஜி முருகதாஸ்!

சென்னை: பிக் பாஸ் பிரபலம் பாலாஜி முருகதாஸ் தனது புதிய லுக்கில் ஓணம் வாழ்த்துக்களை கூறியுள்ளார்.

வேட்டி மற்றி சட்டை அணிந்து கொண்டு ஓணம் பண்டிகையை கொண்டாட இப்போதே தயாராகி விட்டார்.

நாளை திருவோணம் பண்டிகை கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில் ஏகப்பட்ட நடிகைகள் கேரளா புடவையில் கலக்கி வரும் நிலையில், பிக் பாஸ் பிரபலம் பாலாஜி முருகதாஸ் நடிகைகளுக்கே டஃப் கொடுக்கும் வகையில் புதிய போட்டோக்களை களமிறக்கி உள்ளார்.

English summary

Balaji Murugadoss shares his new look with a Kutty story for Onam wishes goes viral. He looks very pretty in tradional wear.