இது ராமாயணமா? இல்லை இஸ்லாமியர்களின் கதையா? பிரபாஸ் ஆதிபுருஷ் படத்தை தடை செய்ய வெடித்தது போராட்டம்!

மும்பை: ஆதிபுருஷ் டீசர் வெளியானதில் இருந்தே சோஷியல் மீடியாவில் ஒரே யுத்த காண்டம் தன் நடைபெற்று வருகிறது.

தன்ஹாஜி படத்தை இயக்கி தேசிய விருது பெற்ற ஓம் ராவத் இயக்கத்தில் ராமாயண கதையாக ஆதிபுருஷ் உருவாகி வருகிறது என்றதுமே எதிர்பார்ப்பு அதிகம் இருந்தது.

500 கோடி பட்ஜெட் என்றெல்லாம் உருட்டப்பட்ட நிலையில், கடைசியில் அனிமேஷன் பட டீசரை பார்த்ததும் ரசிகர்கள் அப்செட் ஆகி விட்டனர்.

English summary

BanAdipurush hashtag trending in social media with hatred comments and Bollywood fans this time wants no Boycott hashtag but they want to ban the movie and mentioned it portrays Ramayana in a wrong way.