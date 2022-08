‘லால் சிங் சத்தா’ வசூலே சூப்பரா இருக்கு, இதுல இதுவேறயா?: சிக்கிய சிலர், தட்டித் தூக்கிய போலீஸார்

பெங்களூரு: அமீர்கான், கரீனா கபூர், நாக சைத்தன்யா நடித்துள்ள 'லால் சிங் சத்தா' படம் திரையரங்குகளில் ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது.

இந்தப் படத்திற்கு ரசிகர்களிடம் இருந்து எதிர்பார்த்த அளவில் வரவேற்பு கிடைக்கவில்லை என சொல்லப்படுகிறது.

இந்நிலையில், 'லால் சிங் சத்தா' படத்திற்கு பெங்களூருவில் புதிய சிக்கல் எழுந்துள்ளது.

Aamir Khan starrer 'Laal Singh Chaddha' collection is less than expected. In this case, Bengaluru police have arrested some people who posted the film on the internet ( அமீர்கான் நடித்துள்ள ‘லால் சிங் சத்தா’ படத்தின் வசூல் எதிர்பார்த்ததை விட குறைவாக உள்ளது. இந்நிலையில், இப்படத்தை இணையத்தில் வெளியிட்ட சிலரை பெங்களூரு போலீஸார் கைது செய்துள்ளனர் )