பீஸ்ட் படத்தை சுற்றி கிளம்பும் பிரச்சனைகள்.. புதுச்சேரியில் அதிகாரிகளுடன் ரசிகர்கள் வாக்குவாதம்!

சென்னை: நடிகர் விஜய்யின் பீஸ்ட் படத்திற்கு புதிது புதிதாய் ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் உருவாகி வருகின்றன.

விஜய்யின் வளர்ச்சி பிடிக்காமல் இப்படி அவரது படம் ரிலீஸ் ஆகும் போதெல்லாம் ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் வருவதும், படம் வெளியானதும் பாக்ஸ் ஆபிஸ் வசூல் மூலம் அனைத்திற்கும் பதிலடி கொடுப்பதும் வாடிக்கையாகி வருகிறது.

இந்நிலையில், புதுச்சேரி வில்லியனூர் பகுதியில் விஜய் படத்திற்காக வைக்கப்பட்டிருந்த பேனர் அகற்றப்பட்டதால் அதிகாரிகளுடன் ரசிகர்கள் வாக்குவாதம் நடத்தியது பெரும் பரபரப்பை கிளப்பி உள்ளது.

English summary

The removal of the Beast banner and cutouts causes a squabble between Vijay fans and police in Pondicherry, and the video goes viral on social media.