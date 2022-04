துப்பாக்கி சத்தம் தெறிக்க விடுதே... உச்சகட்ட டென்ஷன் ஏற்றும் பீஸ்ட் டீம்

சென்னை : விஜய்யின் பீஸ்ட் படம் ரிலீசாக இன்னும் ஒருநாள் மட்டுமே மீதம் உள்ளதால், அடுத்தடுத்த ப்ரோமோக்களை வெளியிட்டு ரசிகர்களின் ஆர்வத்தை பலமடங்கு அதிகரிக்க வைத்து வருகிறார்கள் பீஸ்ட் படக்குழுவினர்.

பீஸ்ட் படம் ஏப்ரல் 13 ம் தேதி ரிலீசாக உள்ளதால், சன் பிக்சர்ஸ் தொடர்ந்து ப்ரோமோ வீடியோக்களை வெளியிட்டு வருகிறது. சமீபத்தில் வெளியிடப்பட்ட பீஸ்ட் டிரைலர், மூன்றாவது சிங்கிள் படத்தின் கதையை சொல்வதாக இருந்தாலும், இதில் விஜய்யின் அதிரடி காட்சிகளை பார்த்து, படத்தை பார்க்க ரசிகர்கள் ஆர்வம் காட்டி வருகிறார்கள்.

இன்னும் சில தினங்களில் ரிலீசாகும் பீஸ்ட்... விஜய் ரசிகர்கள் செஞ்ச வேற லெவல் விஷயம்

English summary

One day remaining for Vijay's Beast release. Due to this movie makers released back to back promos for Beast. These videos are full of action and gun fights. These action sequences increases more and more expections to Vijay fans.