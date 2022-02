விஜய் ஃபேன்ஸ் ரெடியாகுங்க....Beast Mode ஆரம்பமாகிடுச்சு... இன்று முக்கிய அப்டேட் வருது

சென்னை : விஜய் நடித்துள்ள பீஸ்ட் படத்தின் முக்கிய அப்டேட் இன்று வெளியிடப்பட உள்ளதாக ஸ்பெஷல் வீடியோவுடன் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம். இதனால் என்ன அப்டேட் என தெரிந்து கொள்ள விஜய் ரசிகர்கள் ஆர்வமாக காத்திருக்கிறார்கள்.

டைரக்டர் நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் விஜய்யின் 65 வது படமாக உருவாகி உள்ள பீஸ்ட். சன் பிக்சர்ஸ் தயாரித்துள்ள இந்த படத்தில் பூஜா ஹெக்டே, செல்வராகவன், யோகிபாபு, அபர்னா தாஸ், விடிவி கணேஷ் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்துள்ளார். ஆக்ஷன் த்ரில்லர் படமாக உருவாகி உள்ள பீஸ்ட் படத்தின் ஃபஸ்ட்லுக் மற்றும் செகண்ட் லுக் போஸ்டர்கள் விஜய்யின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, படத்தின் டைட்டிலுடன் ஜுலை மாதம் வெளியிடப்பட்டன.

Sun pictures officailly announced that vijay's beast update will come today 6pm. And also sun pictures released one special video for this update. It shows 65 % of update loading.