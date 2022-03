பீஸ்ட் படத்தில் ‘ரா’ ஏஜென்ட்டா விஜய்? இந்திக்கு மட்டும் அந்த டைட்டில் ஏன்? புரமோஷன் எப்போ?

சென்னை: அஜித்தின் வலிமை திரைப்படம் 200 கோடி வசூல், சூர்யாவின் எதற்கும் துணிந்தவன் 100 கோடி பிளஸ் வசூல் தாண்டிய நிலையில், கோலிவுட் அடுத்து பெரிதும் எதிர்பார்த்து காத்திருப்பது விஜய்யின் பீஸ்ட் படத்தை தான்.

சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் நெல்சன் இயக்கத்தில் விஜய் நடிப்பில் உருவாகி உள்ள இந்த படம் 5 மொழிகளில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தி வெர்ஷனுக்கு மட்டும் 'Raw' என டைட்டில் வைக்கப்பட்டிருப்பதை பார்த்த ரசிகர்கள் ஏகப்பட்ட கேள்விகளை எழுப்பி வருகின்றனர்.

5 மொழிகளில் ரிலீசாகும் பீஸ்ட்...போஸ்டர் கூட ரெடி...அடுத்து என்ன?

English summary

Vijay’s Beast movie titled as RAW for its hindi dubbed version raises many questions and fans asks did Vijay seems a Raw agent in this movie and fans asks when Sun Pictures going to do pre release promotion for Beast.