5 மொழிகளில் ரிலீசாகும் பீஸ்ட்...போஸ்டர் கூட ரெடி...அடுத்து என்ன?

சென்னை : நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் விஜய் நடித்துள்ள பீஸ்ட் படம் பான் இந்தியன் படமாக 5 மொழிகளில் ரிலீசாக உள்ளதாம். இதற்கான போஸ்டர்கள் இன்று வெளியாகி உள்ளன.

தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி தயாரிப்பு நிறுவனங்களில் ஒன்றான சன் பிக்சர்ஸ் அடுத்தடுத்து டாப் ஸ்டார்கள் நடிக்கும் மாஸ் ஹிட் படங்களை தயாரித்து வருகிறது. அண்ணாத்த, எதற்கும் துணிந்தவனை தொடர்ந்து விஜய்யின் பீஸ்ட் படத்தை தயாரித்துள்ளது. எதற்கும் துணிந்தவன் படத்தை போலவே உலகம் முழுவதும் பீஸ்ட் படத்தையும் பல மொழிகளிலும் ரிலீஸ் செய்ய உள்ளனர்.

English summary

Sun Pictures planned to release "Beast" as a Pan-Indian movie. It will be released in 5 languages, including Tamil. Today, the movie makers released a new poster for Beast in all languages. According to sources, the Beast teaser will be on the day of the Ugadi festival.