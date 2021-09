தளபதியுடன் மோதும் தல...பீஸ்ட் பொங்கலா ? வலிமை பொங்கலா ?

சென்னை : விஜய்யின் பீஸ்ட் படம் 2022 ம் ஆண்டு பொங்கலுக்கு ரிலீசாக உள்ளதாக ஏற்கனவே கூறப்பட்டது. இந்நிலையில் அஜித்தின் வலிமை படமும் பொங்கலுக்கு ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளதாக தயாரிப்பாளர் போனி கபூர் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார்.

பொங்கலுக்கு வெளியாகிறது தல அஜித்தின் வலிமை.. தயாரிப்பாளர் போனி கபூர் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு!

கடந்த 2 ஆண்டுகளாக அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் படமாக இருந்து வருகிறது அஜித்தின் வலிமை. இரண்டு ஆண்டுகளாக எடுக்கப்பட்டு வரும் வலிமை படத்தின் ஷுட்டிங் சமீபத்தில் தான் நிறைவடைந்தது. அதைத் தொடர்ந்து போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் வேலைகள் மும்முரமாக நடைபெற்று வருகிறது.

English summary

It has been announced that Vijay's Beast and Ajith's Valimai will be released for the coming Pongal. Thus Vijay - Ajith fans have been trending hashtags related to the pictures of the two stars on social media.