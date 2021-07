காலில் கொலுசு முகத்தில் வெட்கம்.. பவானி ஸ்ரீயை பூப்போல வர்ணிக்கும் ஃபேன்ஸ்!

சென்னை : பாவக் கதைகள் வெற்றியை தொடர்ந்து இயக்குனர் வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் விடுதலை படத்தில் நடித்து வருகிறார் நடிகை பவானி ஸ்ரீ.

ஹீரோயினாக பல்வேறு திரைப்படங்களில் ஒப்பந்தமாகி வர விடுதலை படத்தில் சூரிக்கு ஜோடியாக நடித்துள்ளார் இப்படம் மிக விரைவில் ரிலீசாக உள்ளது.

கவர்ச்சி தூக்கலான புகைப்படங்களை சமூக வலைதளங்களில் வெளியிட்டு வைரலாகும் வரும் பவானி ஸ்ரீ இப்போது காலில் கொலுசு முகத்தில் வெட்கம் என ட்ரெடிஷனலாக வெளியிட்டுள்ள புகைப்படங்களை பார்த்த ரசிகர்கள் வர்ணித்து வருகின்றனர்.

பிசாசு 2 படப்பிடிப்பை மீண்டும் தொடங்கினார் இயக்குனர் மிஷ்கின்!

English summary

Bhavni sree is a budding actress in Tamil. She is acting in Vetrimaran movie Viduthalai with actor Suri in lead role. She has put up a tradional look photo in her social pages.