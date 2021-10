அடடே...பெரிய காதல் மன்னனா இருப்பார் போலயே ராஜு ஜெயமோகன்

சென்னை : தமிழ் தொலைக்காட்சி ரசிகர்களால் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி அக்டோபர் 3 ம் தேதி பிரம்மாண்ட விழாவுடன் துவங்கியது. இந்த நிகழ்ச்சியையும் கமலே தொகுத்து வழங்கினார். 18 போட்டியாளர்களையும் அறிமுகம் செய்து, நிகழ்ச்சி துவங்கியது.

இதற்கு முன் இல்லாத வகையில் முதல் முறையாக 18 போட்டியாளர்கள் போட்டியில் கலந்து கொண்டுள்ளனர். இவர்களில் ஒரு சிலர் மட்டுமே தெரிந்த முகங்கள். பலர் தெரியாத முகங்கள் தான். போட்டியாளர்கள் பலரின் பெயரே ரசிகர்களுக்கு இன்னும் நினைவில் வைத்துக் கொள்ள முடியவில்லை.

English summary

Bigg boss 5 tamil contestant Raju Jayamohan had a real life love story. he had a love with thariya for 12 years. recently they got married. fans suprised to know this raju's real life 12 years love story.