பிக்பாஸ் ஃபினாலேவுக்கு தயாராகும் கமல்...இன்றைக்கு என்ன ஸ்பெஷல்

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 இறுதிக்கட்டத்தை எட்டி உள்ளது. இறுதிப் போட்டிக்கு இன்னும் ஒரு நாள் மட்டுமே உள்ளது. 106 நாட்களைக் கொண்ட பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் 103 நாட்கள் முடிவடைந்து விட்டது. இதனால் டைட்டிலை யார் வெல்ல போகிறார்கள் என்ற ஆர்வம் அனைவரிடமும் அதிகரித்து காணப்படுகிறது.

18 போட்டியாளர்களுடன் துவங்கப்பட்ட இந்த நிகழ்ச்சியில் அமீர், பாவனி, நிரூப், ராஜு, பிரியங்கா ஆகிய ஐந்து பேர் ஃபைனலுக்கு சென்றுள்ளனர். ஜனவரி 16ம் தேதி மாலை 6.30 மணி துவங்கி இறுதிப் போட்டி நடத்தப்பட உள்ளது. கொரோனா காரணமாக இந்த முறை நேரடி ஒளிபரப்பு செய்யப்படாமல், பதிவு செய்யப்பட்ட நிகழ்ச்சியாகவே இறுதிப் போட்டி ஒளிபரப்பு செய்யப்பட உள்ளது.

மிரட்டலான பேய் அனுபவம்... 7 ஆண்டுகளை கடந்த டார்லிங் படம்

English summary

In bigg boss tamil season 5 promo for 104th day, Kamal is to get ready for finalae. He talks about finalists mentality. Latest sources says niroop gets eliminated from bigg boss house.