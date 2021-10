இது தான் இந்த வார லக்சுரி பட்ஜெட் டாஸ்க்...ஜெயிக்க போவது யார் ?

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சியின் 23 ம் நாளான இன்று, ஆரம்பமே காரசார விவாதம், அழுகை என துவங்கியது. காலையிலேயே உடை மாற்றும் அறையில், தாமரை உடைமாற்றிக் கொண்டிருந்த சமயத்தில் அவர் வைத்திருந்த காற்று நாணயத்தை, பாவனியின் உதவியுடன் சுருதி எடுத்தார்.

இதை பார்த்து விட்ட தாமரை, சுருதியிடம் வந்து கேட்கிறார். முதலில் தாமரையிடம் தனக்கு தெரியாது என கூறும் பாவனி, ராஜு வந்து கேட்கும் போது, இவர்களுக்கு எதற்காக நான் விளக்கம் சொல்ல வேண்டும் என இருவரும் பேசிக் கொள்கிறார்கள்.

English summary

bigg boss tamil season 5 today episode, bigg boss announced luxury budget task for this week. in this task, team mates separate into two teams. one is urban and another one is rural. isaivani plays as judge for this task.