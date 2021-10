ட்விஸ்ட்னா இப்படி இருக்கனும்...காயினை பயன்படுத்த அனுமதி கொடுத்த பிக்பாஸ்

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 ன் மூன்றாவது வாரத்தில் பஞ்சதந்திரம் என்ற டாஸ்ட் நடத்தப்பட்டது. இதில் பஞ்ச பூதங்களின் பெயர்களைக் கொண்ட நாணயங்களை கைப்பற்ற வேண்டும். அந்த நாயணம் வைத்திருப்பவருக்கு சிறப்பு சலுகைகள் வழங்கப்படும் என பிக்பாஸ் அறிவித்தார்.

கலைத்துறையின் உயரிய விருது... சூப்பர்ஸ்டாருக்கு வாழ்த்து சொன்ன நாசர்!

10 வாரங்கள் வரை இந்த நாணயங்களை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். இந்த நாணயத்தின் பவரை பயன்படுத்தி, நாமினேஷில் இருந்து தன்னையோ அல்லது தனக்கு விருப்பமான ஒருவரையோ நாமினேஷனில் இருந்து காப்பாற்ற முடியும். இருந்தாலும் ஒருமுறை மட்டுமே நாணயத்தின் பவரை பயன்படுத்த முடியும் என்றும் கூறப்பட்டது.

English summary

bigg boss tamil season 5 promo for today's episode revealed. in this promo, this week nomination process begins. bigg boss allowed to use coin power who kept themselves. this week totally 6 contestants are nominated.