பிக் பாஸ் சுச்சியின் முன்னாள் கணவர்.. 2ம் மனைவிக்கு லிப் லாக் அடித்த ’யாரடி நீ மோகினி’ நடிகர்!

சென்னை: யாரடி நீ மோகினி, ராக்கெட்ரி உள்ளிட்ட பல படங்களில் நடித்து வந்த நடிகர் கார்த்திக் தனது இரண்டாவது மனைவிக்கு லிப் லாக் கொடுத்த புகைப்படம் சோஷியல் மீடியாவில் தீயாக பரவி வருகிறது.

சுச்சி லீக்ஸ் பிரச்சனைக்கு பிறகு நடிகர் கார்த்திக்கும் அவரது மனைவியும் பிக் பாஸ் பிரபலமுமான சுசித்ரா இருவரும் பிரிந்தனர்.

பிக் பாஸ் சீசன் 4ல் போட்டியாளராக சுசித்ரா கலந்து கொண்டாலும், அதற்கு பிறகும் அவருக்கு பெரிய வாய்ப்புகள் ஏதும் அமையவில்லை.

English summary

Bigg Boss fame Singer Suchitra ex husband actor Karthik Kumar shares lip lock to her second wife Amrutha Srinivasan photo goes trending in social media. He acted well in Dhanush's Yaaradi Nee Mohini and this year release Rocketry movies.