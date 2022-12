அடக்கடவுளே.. மேலாடை அணியாமல் வெளியே சுற்றிய பிக் பாஸ் பிரபலம்.. விளாசும் ரசிகர்கள்!

மும்பை: மேலாடை அணியாமல் அறைக்குள் வித்தியாசமாக வீடியோ போட்டு இன்ஸ்டாகிராம் ஃபாலோயர்களை கவர்ந்து வந்த உர்ஃபி ஜாவேத் டாப்லெஸ் ஆக வெளியேவும் சுற்ற கிளம்பியது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பிக் பாஸ் ஓடிடி பிரபலமான உர்ஃபி ஜாவேத் தொடர்ந்து டாப்லெஸ் வீடியோக்களை வெளியிட்டு ரசிகர்களை திக்குமுக்காட செய்து வந்தார்.

தனது மார்பகத்தை மறைத்தபடி ஏதாவது ஒரு பொருளையோ வித்தியாசமான கவர்ச்சி பிகினியை அணிந்தோ போஸ் கொடுத்து வந்த அவர், தற்போது மேலாடை அணியாமலே பொது இடங்களுக்கும் செல்ல ஆரம்பித்து விட்டார்.

அடங்கவே மாட்டாங்க போல.. மீண்டும் மேலாடை இன்றி அப்படியொரு போஸ்.. பிபியை எகிற வைக்கும் பிக் பாஸ் நடிகை

English summary

Bigg Boss fame Urfi Javed goes topless for a dating shocks fans. She covers her modesty with some heavy jewels. She walked in a public places like this stuns fans.