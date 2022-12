அடங்கவே மாட்டாங்க போல.. மீண்டும் மேலாடை இன்றி அப்படியொரு போஸ்.. பிபியை எகிற வைக்கும் பிக் பாஸ் நடிகை

மும்பை: பிக் பாஸ் ஓடிடி பிரபலமான இந்தி டிவி சீரியல் நடிகை உர்ஃபி ஜாவேத் சமீபத்தில் துபாயில் கைது செய்யப்பட்டதாக பரபரப்பு தகவல்கள் வெளியாகின. ஆனால், சும்மா விசாரித்து விட்டு அனுப்பிட்டாங்க, நான் அணிந்த டிரெஸ்ஸுக்காக எல்லாம் கைது செய்யவில்லை என விளக்கம் கொடுத்திருந்தார்.

இந்நிலையில், அதிரடியாக தற்போது மீண்டும் மேலாடை இன்றி எடுத்த படு கவர்ச்சியான வீடியோவை தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் வெளியிட்டு இணையவாசிகளின் பிபியை எகிற வைத்துள்ளார் உர்ஃபி ஜாவேத்.

நீங்க அடங்கவே மாட்டீங்களா என பாலிவுட் நெட்டிசன்கள் உர்ஃபி ஜாவேத்தின் இந்த லேட்டஸ்ட் ஹாட் வீடியோவை பார்த்து கமெண்ட் போட்டு வருகின்றனர்.

என்னடா இது.. ரெண்டு ஜிகினா ஸ்டிக்கர் தான் டிரெஸ்ஸா.. எல்லை மீறும் உர்ஃபி ஜாவேத்.. கடுப்பான ஃபேன்ஸ்!

English summary

Bigg Boss fame Urfi Javed latest topless video shocks fans. She gives a glamour treat to her fans behalf of New Year celebrations. Bollywood Netizens slammed her with several bad comments too.