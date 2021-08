தர்ஷன்,லாஸ்லியா நடிக்கும் ‘கூகுள் குட்டப்பன்‘…. ஃபர்ஸ்ட் லுக் ரிலீஸ் !

சென்னை : கூகுள் குட்டப்பன் படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டரை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.

இதனை சூர்யா தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளார்.

இப்படத்தில் கே.எஸ்.ரவிக்குமார், தர்ஷன் லாஸ்லியா, யோகி பாபு, மனோபாலா, மாரியப்பன்,ப்ராங்ஸ்டார் ராகுல் ஆகியோர் நடித்துள்ளனர்.

சார்பட்டா பரம்பரை… இதுவரை சொல்லப்படாத கதை… மனம் திறந்து பாராட்டிய சூர்யா!

English summary

Google Kuttappan stars KS Ravikumar along with Bigg Boss-fame Tharshan and Losliya. The cast also includes Yogi Babu, Manobala, and Maariappan. The film will have music by Ghibran. Google kuttappan movie first look poster out