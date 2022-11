அசீம் ஒரு கோமாளி.. பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இப்படியா கேவலமா பேசுவார்.. மீம் போட்டு விளாசும் ஃபேன்ஸ்!

சென்னை: பிக் பாஸ் வீடு ராயல் மியூசியமாக மாறி உள்ள நிலையில், அரச குடும்பம் சாப்பிடும் உணவில் ஷிவின் உப்பை வாரிக் கொட்டி விட்டார்.

உப்பு போட்டது யார் என ஆரம்பித்த சண்டையில், ராஜாவின் ஆலோசகரான விக்ரமன் இது தளபதி கவனித்திருக்க வேண்டிய விஷயம், அவர் தவறு செய்து விட்டார் என சொல்ல, எச்சில் துப்பிக் கொடுக்கிறேன், நீ சாப்பிடுவியா என அசீம் கேட்டது பெரிய சண்டையை கிளப்பி உள்ளது.

இந்நிலையில், விக்ரமன் ரசிகர்கள் மட்டுமின்றி பிக் பாஸ் ரசிகர்கள் பலரும் கோமாளி அசீம் என்றும் அவருக்கு ஏகப்பட்ட மீம்களை போட்டு வெளுத்து வாங்கி வருகின்றனர்.

English summary

Bigg Boss fans trolls Azeem with several memes and slammed him for his hatred speech in social media. Azeem started unwanted fight after a salt issue raised by Shivin in the house.