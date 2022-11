பிக் பாஸ் ஹவுஸா.. மாமா ஹவுஸா? ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் அண்ணனுக்கு கல்யாணமாகி குழந்தை இருக்கு.. வனிதா விளாசல்!

சென்னை: பிக் பாஸ் வீட்டில் இந்த வாரம் பிபி ரோஸ்ட் என்கிற ஒரு டாஸ்க் கொடுக்கப்பட்டது. அந்த டாஸ்க்கில் மணிகண்டனை ரோஸ்ட் செய்ய வந்த அமுதவாணன், அவருக்கும் குயின்ஸிக்கும் கனெக்‌ஷன் இருப்பது போல பேசியதை வனிதா விஜயகுமார் விளாசி உள்ளது ரசிகர்களை பரபரப்பாக்கி உள்ளது.

பிக் பாஸ் சீசன் 3ல் போட்டியாளராக கலந்து கொண்டவர் நடிகை வனிதா விஜயகுமார். பிக் பாஸ் அல்டிமேட்டிலேயே, உள்ளே ஏடாகூடமாக பல மேட்டர்கள் நடப்பதாகக் கூறி அதிரடியாக வெளியேறினார்.

இந்நிலையில், பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி குறித்து அவர் வெளிப்படையாக விமர்சித்து இருப்பது பலரையும் ஷாக் ஆக்கி இருக்கிறது.

அடேங்கப்பா பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து வெளியேறிய மகேஸ்வரிக்கு இவ்வளவு சம்பளமா? வாழ்வு தான் போங்க!

English summary

Former Bigg Boss contestant Vanitha Vijayakumar slams Manikandan and Amuthavanan for creates a love track between Manikandan and Queency in the house. She also told, Manikandan already married man and have a kid also.