பரபரப்பை கிளப்பிய பிக்பாஸ் சர்ச்சைகள்...முந்தைய சீசன்கள் ஓர் அலசல்

சென்னை : கமல் தொகுத்து வழங்கும் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியின் ஐந்தாவது சீசன் நேற்று துவங்கப்பட்டது. பிரம்மாண்டமாக ஐந்து மணி நேர நிகழ்ச்சியாக நடைபெற்றது பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் 5 துவக்க விழா. மொத்தம் 18 போட்டியாளர்கள் பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் சென்றுள்ளனர்.

பிக்பாஸ் 5ல் முதல் ஆளாக ஆர்மி தொடங்கியது இவருக்குத்தான்!

இதற்கு முன் நடந்து முடிந்த நான்கு சீசன்களிலும் ஒரு காதல் ஜோடி, அப்பா - மகன் அல்லது மகள் உறவு, சண்டை போட்டு பரபரப்பை கிளப்ப இருவர் என இருந்தார்கள். முந்தைய சீசன்களின் போட்டியாளர்களில் பலர் சர்ச்சையில் சிக்கியே பயங்கர பிரபலமாகி உள்ளனர். அப்படி பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் இதற்கு முன் நடந்த சர்ச்சைகள், பரபரப்புக்கள் பற்றி இங்கே பார்க்கலாம்.

English summary

In the previous seasons of Bigg boss, lot of controversies and fights are doing inside the house. many contestants are consider as controversial contestants. like oviya, vanitha vijayakumar, balaji murugadoss etc., are creates heat in biggboss house.