சேத்துல போய் விழுந்து அசிங்கப்படுத்திக்க நான் விரும்பல…. வனிதா குறித்து பேசிய நகுல்!

சென்னை: வனிதா விஜயகுமாரை பற்றி தான் பேச கூட விரும்பவில்லை என நடிகரும் பிக் பாஸ் ஜோடிகள் நிகழ்ச்சியின் நடுவருமான நகுல் கூறியுள்ளார்.

அம்மன் வேடம் போட்டுக்கிட்டு அசிங்கமா பேசி இருக்காங்க, சேத்துல போய் விழுந்து அசிங்கப்படுத்திக்க நான் விரும்பல என்று நகுல் கூறியுள்ளார்.

வனிதா விஜயகுமார் ரம்யா கிருஷ்ணனிடம் மன்னிப்பு கேக்கணும் என்று நகுல் காட்டமாக கூறினார்.

பிரபல நடிகர் விஜயகுமாரின் மூத்த மகள் வனிதா விஜயகுமார். இவர் சந்திரலேகா,மாணிக்கம், ஹிட்லர் பிரதர் உள்ளிட்ட ஒரு சில படங்களில் நடித்திருக்கிறார். மேலும், எம்ஜிஆர், சிவாஜி, ரஜினி, கமல் என்ற படத்தையும் தயாரித்துள்ளார்.

English summary

Vanitha Vijayakumar who became popular after taking part in the Bigg Boss S3, shocked everyone when she announced her withdrawal from the ongoing Bigg Boss Jodigal competition. Biggboss vanitha using bad words in set actor nakul about bbjodi.