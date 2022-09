மும்பை: பிக் பாஸ் ஓடிடி மூலம் பிரபலமான நடிகை அக்‌ஷரா சிங்கின் ஆபாச வீடியோ ஒன்று வெளியாகி இணையத்தில் தீயாய் பரவி வருகிறது.

ஆண் நண்பர் ஒருவருடன் உல்லாசமாக இருக்கும் வீடியோவை மியூசிக் யூடியூப் சேனல் ஒன்று வெளியிட்டு பரபரப்பை கிளப்பி உள்ளது.

அந்த வீடியோ டிரெண்டாகி வரும் நிலையில், அது குறித்து நடிகை பரபரப்பான அறிக்கை ஒன்றையும் வெளியிட்டுள்ளார்.

English summary

Bigg Boss OTT fame Akshara Singh obscene MMS shocks everyone. But actress claims its a completely fake one someone morphed with her image and requests fans to not spread the video anymore.