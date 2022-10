இடுப்புக்கு கீழே ஆடையணியாமல் ’வாட்ச்’களை அணிந்த பிக் பாஸ் நடிகை.. எல்லாம் நேரம் என கடுப்பான ஃபேன்ஸ்!

மும்பை: பிக் பாஸ் ஓடிடி பிரபலமான டிவி நடிகை உர்ஃபி ஜாவேத் எப்படியெல்லாம் டிரெஸ் அணியலாம் என ரூம் போட்டு யோசிப்பார் போல..

உள்ளாடை அணியாமல் ஸ்க்ரீன் துணியை உடுத்திக் கொண்டு பொது இடங்களுக்கு வருவது, மார்பகத்தை மறைக்க 2 ஜிகினா டிரெஸ் போதும் என மொத்தத்தையும் ஃப்ரீயா விட்டு டிரெஸ் என்கிற பெயரில் எதை எதையோ அணிந்து ரசிகர்களை டார்ச்சர் செய்து வருகிறார்.

மாடலிங்கில் ஆர்வம் இருக்கலாம் அதற்காக பைத்தியம் ஆகி விடக் கூடாது என அவரது லேட்டஸ்ட் கடிகார கவுனை பார்த்து நெட்டிசன்கள் கமெண்ட் அடித்து வருகின்றனர்.

என்னடா இது.. ரெண்டு ஜிகினா ஸ்டிக்கர் தான் டிரெஸ்ஸா.. எல்லை மீறும் உர்ஃபி ஜாவேத்.. கடுப்பான ஃபேன்ஸ்!

English summary

Bigg Boss OTT fame Urfi Javed's latest wrist watch skirt gets trolled by netizen. She wears dozens of watches below her waist and shares a walking video in her instagram page and getting likes and comments.