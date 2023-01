கலக்கலாக வந்த கமல்... அதிர வைத்த ஹவுஸ்மேட்ஸ்... தொடங்கியது பிக் பாஸ் கிராண்ட் பினாலே

சென்னை: கோலாகலமாக தொடங்கிய பிக் பாஸ் சீசன் 6 தற்போது கொண்டாட்டத்துடன் அதன் இறுதி நாளை எட்டியுள்ளது.

21 போட்டியாளர்களுடன் தொடங்கிய இந்த சீசனின் டைட்டில் வின்னர் ரேஸில் இறுதியாக 3 பேர் மட்டுமே களத்தில் உள்ளனர்.

ஷிவின், விக்ரமன், அசீம் மூவரில் யார் பிக் பாஸ் சீசன் 6 டைட்டிலுடன் வெளியேறப் போகிறார் என்பதை பார்க்க ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.

நாளை மாலை 6 விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாக உள்ள பிக் பாஸ் சீசன் 6ன் கிராண்ட் பினாலே கொண்டாட்டம் இன்றே தொடங்கியது.

பிக் பாஸ் சீசன் 6 டைட்டில் வின்னர் யார்... லீட் கொடுத்த ப்ரோமோ... ரிசல்ட் எப்போன்னு தெரியுமா?

