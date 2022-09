பிக்பாஸ் சீசன் 6..காடுன்னு ஒன்னு இருந்தா ராஜான்னு ஒருத்தன்..மிரட்டும் கமலின் ப்ரமோ

பிக்பாஸ் சீசன் 6 அக்டோபரில் தொடங்குகிறது. கமல்ஹாசனே இதை தொகுத்து வழங்க உள்ளார் அதற்கான ப்ரமோ தற்போது வெளியாகியுள்ளது.

பிக்பாஸ் சீசன் 6 க்கான ப்ரமோ வெளியாகியுள்ளது. முற்றிலும் புதிய கதைக்களம், புதிய இடத்தில் மிரட்டலாக வெளியாகியுள்ளது.

கமல்ஹாசன் கோட்டைப்போன்ற இடத்தில் வந்து தனது கம்பீர குரலில் மிரட்டலாக பேசுகிறார்.

English summary

Bigg Boss season 6 starts in October. Kamal Haasan is going to host it and the promo is out now. Promo for Bigg Boss Season 6 is out. A brand new storyline, in a brand new location, has been unleashed.