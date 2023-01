பிக் பாஸூக்கு முன்பே வெற்றிபெற பக்காவாக பிளான் போட்ட அசீம்.. புட்டு புட்டு வைத்த சுந்தரவள்ளி !

சென்னை : பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு முன்பே வெற்றி பெற பக்காவாக பிளான் போட்டுவிட்டுத்தான் அசீம் வீட்டிற்குள் வந்தார் என பேராசிரியர் சுந்தரவள்ளி புட்டு புட்டு வைத்துள்ளார்.

பிக் பாஸ் தமிழ் 6-வது சீசன், கடந்த அக்டோபர் மாதம் 9ந் தேதி 21 போட்டியாளர்களுடன் தொடங்கியது.

இந்நிகழ்ச்சியில் தற்போது விக்ரமன், அசீம், ஷிவின் ஆகிய 3 பேர் மட்டுமே உள்ளனர். இதில் வெற்றி பெறப்போவது விக்ரமனா அல்லது அசீமா என்பதை தெரிந்து கொள்ள பிக்பாஸ் ரசிகர்கள் ஆர்வமாக உள்ளனர்.

