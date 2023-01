பிக் பாஸ் சீசன் 6: டைட்டில் வின்னர் ரேஸில் விக்ரமன் - அசீம்... மக்கள் தீர்ப்பு யாருக்கு?

சென்னை: பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி இறுதிக்கட்டத்தை எட்டிவிட்டதால் அதிக பரபரப்பாக காணப்படுகிறது.

21 போட்டியாளர்களுடன் தொடங்கிய இந்த சீசனில் தற்போது 5 போட்டியாளர்கள் மட்டுமே இறுதிப்போட்டியை எதிர்நோக்கி காத்திருக்கின்றனர்.

கதிர் 3 லட்சம் ரூபாய் பண மூட்டையுடன் பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து வெளியேறிவிட்டதால், ஆட்டம் இன்னும் சூடு பிடித்துள்ளது.

இந்நிலையில், பிக் பாஸ் சீசன் 6 டைட்டில் யாருக்கு என்ற போட்டியில் விக்ரமன் - அசீம் இருவருக்கும் இடையேயான போட்டி தீவிரமாகியுள்ளது.

தப்பு கணக்கு போட்ட அசீம், கதிர்... மைனா, அமுதாவுக்கு செகண்ட் சான்ஸ் கொடுத்த பிக் பாஸ்

English summary

Bigg Boss hosted by Kamal Haasan is approaching its 102nd day. In this season Kathir is out from the Bigg Boss house with Rs.3 lakh cash reward. In this case, it has been reported that Vikraman is ahead in the title-winner race.