புதிய வடிவத்தில் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி..தொலைக்காட்சிகளுக்கு மன்சூர் அலிகான் அழைப்பு

எருமை மாட்டின் மீது வந்து எலிமினேஷன் செய்வேன் என பிக்பாஸுக்கே அறிவுரை சொல்லியிருக்கிறார் மன்சூர் அலிகான்

எருமை மாட்டு மீது வந்து எலிமினேஷன் செய்வேன், எலிமினேட் ஆனவர்கள் வெளியேற்றம் இல்லை வேறு மாற்றம் என சொல்லியிருக்கிறார்.

இப்படி ஒரு நிகழ்ச்சியை நடத்தினால் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியே காணாமல் போய்விடும் என மன்சூர் அலிகான் தெரிவித்துள்ளார். இவரை நம்பி யார் களத்தில் இறங்குவது என சொல்கிறார்கள்.

பிக் பாஸ் சீசன் 6: முதல் எலிமினேஷன் சாந்தி.. வயசான 2 பேரையும் இப்படி ஒரேயடியா அனுப்பிட்டாங்களே!

English summary

Mansoor Ali Khan has advised Bigg Boss that he will come on the buffalo and do the elimination. He has said that he will come on the buffalo and do the elimination, and the eliminated people will not be eliminated but there will be another change. Mansoor Alikhan has said that Bigg Boss will disappear if such a program is conducted. They say who trusts him to enter the field.