யாருக்கு என்ன ப்ளஸ், என்ன மைனஸ்... போட்டியாளர்கள் பற்றி ஓப்பனாக சொன்ன சிபி

சென்னை : பிக்பாஸில் நடத்தப்பட்ட பணப்பெட்டி டாஸ்கில் ரூ.12 லட்சம் தொகையுடன் வெளியேறி சென்றார் சிபி. இவரை நேற்றைய எபிசோடில் மேடைக்கு அழைத்து பேசினார் கமல். நிகழ்ச்சியின் துவக்கத்திலேயே சிபியிடம், என்ன காரணத்திற்காக பணப்பெட்டியுடன் வெளியே போனீர்கள் என காரணம் கேட்டார் கமல்.

Bigg Boss Tamil Season 5 | 8th January 2022 - Promo 2 | Contestant பற்றி Ciby-யின் கருத்து!!

அதற்கு சிபி சொன்ன நேர்மையான, வெளிப்படை தன்மையான பதில் அனைவரையும் கவர்ந்தது. தொடர்ந்து மற்ற போட்டியாளர்கள் பற்றி அவர்களின் ப்ளஸ், மைனஸ் என என்பது பற்றி அவர்களிடமே சொல்லுங்கள் என சிபியுடன் அகம் டிவி வழியே பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் சென்றார் கமல்.

பணப்பெட்டியுடன் வெளியேறியதற்கு இது தான் காரணமா... சிபி சொன்ன அசத்தல் பதில்

English summary

In bigg boss tamil 5 yesterday episode, Ciby speaks openly about co contestants plus and minus. Ciby said that Niroop loose his self respect for win the tasks and go to finals.