நண்பர் விக்ரம்.. வீக்கென்ட் வந்தா மட்டும் அசீமுக்கு ஞானோதயம் வந்துடும் போல.. என்னம்மா நடிக்கிறாரு!

சென்னை: நீங்க அப்படியே இருந்தீங்கனா ரெட் கார்டு கொடுத்து அப்பவே வெளியே அனுப்பியிருப்பேன். ஆனால், நீங்க மன்னிப்பு கேட்டு மாற நினைச்சீங்க அதனால் தான் ரெட் கார்டு கொடுக்கல.. ஆனால், நீங்க மறுபடியும் அதே மாதிரி பண்றது வேற விஷயம் என படு ஓப்பனாக கமல் பேசியது அசீம் ஆர்மியினரை ரொம்பவே கதி கலங்க வைத்திருக்கும்.

கமல் பிரேக் எடுத்து விட்டு போகும் போது கூட அமுதவாணனிடம் அந்த அளவுக்கு சண்டை போடும் அசீம், இந்த புத்தாண்டு முதல் என் கோபத்தை விடலாம்னு இருக்கேன் என சார் என கமல் முன்னாடி என்னம்மா நடிக்கிறாரு என நெட்டிசன்கள் விமர்சித்து வருகின்றனர்.

மேலும், விக்ரமனுக்கு தனக்கு மனசுக்கு பிடித்த பரிசை கொடுத்து விட்டு நண்பர் விக்ரமன் என சொன்னைதை எல்லாம் பார்த்த பிக் பாஸ் ரசிகர்கள் உருட்டு உருட்டு என கமெண்ட் போட்டு கலாய்த்து வருகின்றனர்.

அசீமுக்கு ரெட் கார்டு கொடுங்க..அப்போது தான் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி விளங்கும்..கொந்தளிக்கும் நெட்டிசன்ஸ்!

English summary

Bigg Boss Tamil 6: Azeem again changes his friendly like colour gets trolled by fans. Azeem suddenly called Vikraman as his friend in front of Kamal Haasan.